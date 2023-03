Anti-Terror-Einsatz in Belgien - Acht Festnahmen

In Belgien sind bei einem Anti-Terror-Einsatz acht Personen festgenommen worden - drei in Brüssel und fünf in Antwerpen. Nach Behördenangaben von Dienstag erfolgte die Maßnahme bereits am Montagabend.

Laut den Ermittlern schienen die Festgenommenen entschlossen, einen Terroranschlag durchzuführen, berichtet der öffentlich-rechtliche Sender RTBF. Waffen und Sprengstoffe sollen aber nicht gefunden worden sein. Einige der Verdächtigen, die zunächst nur verhört wurden, waren den Behörden wohl bereits als extremistische Islamisten bekannt.

Konkrete Anschlagsziele standen den belgischen Behörden zufolge noch nicht fest. Ein Ermittlungsrichter soll in Kürze entscheiden, ob für die Verdächtigen Haftbefehle ausgestellt werden. In den vergangenen Monaten war es in Belgien bereits zu mehreren Verhaftungen wegen Terrorverdachts gekommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur