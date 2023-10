Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Spanien teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt am dritten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) im spanischen Granada teil. Er sei bereits am Veranstaltungsort angekommen, teilte der Staatschef am Donnerstagmorgen über den Kurznachrichtendienst X/Twitter mit. Demnach sei es das gemeinsame Ziel, die Sicherheit und Stabilität in Europa zu gewährleisten.

"Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern an der Verbesserung der europäischen Sicherheitsarchitektur, insbesondere der regionalen Sicherheit." Die Ukraine wolle in dieser Hinsicht "wesentliche Vorschläge" vorlegen, so Selenskyj. Besonderes Augenmerk wolle man auf die Schwarzmeerregion sowie auf die gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung der globalen Ernährungssicherheit und der Freiheit der Schifffahrt richten. Für die Ukraine habe zudem die Stärkung der Luftverteidigung höchste Priorität, vor allem im Hinblick auf den nahenden Winter. "Wir haben bereits den Grundstein für neue Abkommen mit unseren Partnern gelegt und freuen uns auf deren Genehmigung und Umsetzung", schreibt der Präsident. Er gehe davon aus, dass es ein "produktiver Tag für die Ukraine und Europa insgesamt" sein werde. An dem Treffen der EPG nehmen am Donnerstag 47 europäische Staats- und Regierungschefs teil. Quelle: dts Nachrichtenagentur