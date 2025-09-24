Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Schock im Gericht! Trump-Attentäter sticht sich Bleistift in den Hals

Schock im Gericht! Trump-Attentäter sticht sich Bleistift in den Hals

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 09:38 durch Sanjo Babić
Bleistift (Symbolbild)
Bleistift (Symbolbild)

Foto: Yjg~commonswiki
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie BILD schildert, hat sich der wegen eines versuchten Attentats auf Donald Trump verurteilte Ryan Routh nach dem Schuldspruch im Gerichtssaal selbst verletzt. Sicherheitskräfte griffen sofort ein, der Mann wurde erneut in den Saal geführt.

Der Vorfall ereignete sich nach dem Schuldspruch in Fort Pierce im US-Bundesstaat Florida. Der 59-Jährige, der sich im Verfahren selbst verteidigte, rammte sich nach Angaben aus dem Gerichtssaal einen Bleistift in den Hals. Justizbeamte verhinderten Schlimmeres und brachten ihn unter Kontrolle. Über die Schwere der Verletzung lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor.

Der Mann war im Zusammenhang mit einem vereitelten Attentat aus dem Jahr 2024 angeklagt und schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Der Vorfall verdeutlicht die aufgeheizte Atmosphäre rund um politisch motivierte Gewaltprozesse in den USA und stellt die Sicherheitsorganisation in Gerichten vor zusätzliche Herausforderungen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tippen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige