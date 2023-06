trustWHO: Befinden wir uns am Weg in eine globale Gesundheitsdiktatur?

Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, ist seit der Corona-P(l)andemie 2020 wieder vermehrt in den Fokus der Menschen gerückt. Und das zurecht. Sind es doch die Empfehlungen der WHO, die Regierungen auf der ganzen Welt beeinflussen. Mit den geplanten internationalen Gesundheitsvorschriften soll die Macht der WHO noch weiter ausgebaut werden. Steht uns damit ein Weg zur globalen Gesundheitsdiktatur bevor? Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Bill Gates, größter Sponsor und somit einflussreichster Entscheidungsträger, äußerte sich einmal auf einer Konferenz der WHO wie folgt: „Unsere Prioritäten sind eure Prioritäten. Nicht umgekehrt.“ Mit dieser Aussage ist wohl alles gesagt. „Klar ist, die Pharmaindustrie ist heute Teil des Gesundheitssystems.“ Der große Verlierer steht damit fest: Unsere Gesundheit. Die Dokumentation „trust WHO“ von OVALmedia können Sie hier auch käuflich erwerben: https://www.oval.media/product/trustwho-de/ Quelle: AUF1