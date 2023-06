Der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen vor der Absicht Kiews gewarnt, das Wasserkraftwerk Kachowka zu zerstören. Nun sollte man ihn fragen, was getan wurde, um die Katastrophe zu verhindern, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie schrieb am Dienstag auf ihrem Telegram-Kanal:

"Am 21. Oktober 2022 hat der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassili Nebensja, einen Brief an den UNO-Generalsekretär geschickt, in dem es um die Pläne des Kiewer Regimes zur Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka geht. Die Frage an den UN-Generalsekretär: Was wurde diesbezüglich unternommen?"

Quelle: RT DE