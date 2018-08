EU-Kommission schlägt Abschaffung der Zeitumstellung vor

Die EU-Kommission schlägt nun offiziell die Abschaffung der zweimal jährlich stattfindenden Zeitumstellung vor. Ein entsprechender Vorschlag werde dem Europäischen Rat und dem EU-Parlament vorgelegt, teilte die Kommission am Freitagmittag mit. Am Morgen hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits in einem Fernsehinterview eine entsprechende Ankündigung gemacht. Nach Angaben der EU-Kommission hatten in einer von der EU durchgeführten Umfrage 84 Prozent gegen die Zeitumstellung gestimmt, wobei allerdings jeder aus eigenem Antrieb im Internet mitklicken konnte.

Doch auch "repräsentative" Umfragen zeigen, dass zumindest in Deutschland eine deutliche Mehrheit gegen die Zeitumstellungen ist. In Deutschland gibt es diese ununterbrochen seit 1980, davor schon einmal jeweils während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Seit Jahren bestätigten Studien, dass die Zeitumstellung kaum Energieeinsparung bringt, dafür aber zu vielen Nachteilen führt, darunter gesundheitliche Probleme vieler Menschen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

