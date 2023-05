Russische Streitkräfte rücken in Richtung Awdejewka und Marjinka vor

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte:

"In den Gebieten Marjinka und Awdejewka ist die Lage unverändert angespannt, aber die Initiative liegt auf der Seite unserer Einheiten. Was Marjinka betrifft, so verzeichnen wir die Verlagerung gegnerischer Reserven. Zwar noch nicht so schnell, aber wir verzeichnen Fortschritte sowohl in Richtung Marjinka als auch in Richtung Awdejewka, wo wir am Vortag ebenfalls die Verlegung recht beeindruckender Reserven verzeichnet haben. Das ist die größte Verlegung von Reserven in letzter Zeit."

Quelle: RT DE