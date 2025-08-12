CSU-Landtagsfraktion begrüßt "12-Punkte-PlanPLUS" zur Stärkung der bayerisch-tschechischen Grenzregionen

Die CSU-Landtagsfraktion unterstützt ausdrücklich den von Dr. Gerhard Hopp, europapolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, und dem Europaabgeordneten Christian Doleschal vorgestellten "12-Punkte-PlanPLUS" zur Stärkung der bayerisch-tschechischen Grenzregionen.

Ziel ist es, die politische Zusammenarbeit zwischen Bayern, Deutschland, Tschechien und der Europäischen Union zu vertiefen und die Region wirtschaftlich, infrastrukturell, kulturell und sicherheitspolitisch weiter voranzubringen. Der neue Plan baut auf den Erfahrungen des ursprünglichen 12-Punkte-Plans von 2021 auf, der als Reaktion auf die pandemiebedingten Grenzschließungen entstand. Seitdem konnten zahlreiche Erfolge erzielt werden - darunter die Gründung eines Beirats für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Einrichtung von sechs bayerisch-tschechischen Profilschulen, ein mobiles Lagezentrum, ein unkompliziertes Anschubprogramm des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie die Stiftung Jugendaustausch Bayern.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, betont: "Der neue 12-Punkte-PlanPLUS setzt ein starkes Zeichen für eine krisenfeste und zukunftsorientierte Grenzregion. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es mutige Ideen, um Partnerschaften zu stärken, den wirtschaftlichen Austausch zu fördern und den Menschen vor Ort konkrete Perspektiven zu geben. Die bayerisch-tschechische Freundschaft ist ein unverzichtbarer Baustein für ein geeintes Europa. Das ist Politik mit Substanz: Wir bauen Brücken, schaffen Verbindungen und sorgen dafür, dass unsere Grenzregion nicht nur überlebt, sondern aufblüht."

Dr. Gerhard Hopp, Landtagsabgeordneter aus Cham und europapolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion: "Mit unserem 12-Punkte-PlanPLUS gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir wollen die Grenzregion zur wettbewerbsfähigsten Region Europas machen - wirtschaftlich stark, kulturell vernetzt und sicherheits- wie energiepolitisch resilient. Dazu gehört auch unsere Vision eines Donau-Moldau-Vertrags nach dem Vorbild des Elysée-Vertrags. Das wäre ein historischer Meilenstein für die deutsch-tschechische Freundschaft."

