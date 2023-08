Podoljaka: Ukrainische Truppen bei Kupjansk auf der Flucht

Die bedeutendsten Veränderungen an der russisch-ukrainischen Front ereignen sich seit einigen Tagen im nördlichen Abschnitt bei Kupjansk. Das Vorrücken der russischen Einheiten bespricht Juri Podoljaka in seiner Analyse vom 11. August 2023. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bedeutende Ereignisse am nördlichsten Frontabschnitt des Ukraine-Krieges, Charkow-Swatowo, sind Thema dieser Analyseausgabe des Journalisten Juri Podoljaka.

Dort, im Raum Kupjansk, nahmen russische Soldaten in enger Zusammenwirkung mit der Luftwaffe und Artillerie – allem voran den sogenannten schweren Flammenwerfersystemen – innerhalb eines Tages gleich 30 Verteidigungsstützpunkte der Ukrainer am rechten Ufer des Flusses Oskol ein. Eine Art Rekord für ein so kurzes Stück Front.

Ukrainische Einheiten ergriffen teils die Flucht nach Kupjansk, woraufhin die dortige Verwaltung panisch die Evakuierung begann, teils jedoch zogen sie sich auf ihre letzte Defensivlinie zurück, die hier durch das Dorf Petropawlowka, ost-nordöstlich von Kupjansk gelegen, verläuft, und konnten sich dort befestigen. Ihre Aussichten sind indes alles andere als sonnig, so der Journalist – angesichts der Taktik des russischen Kommandos hier, die ebenso raffiniert wie brachial ist: Scheibchenweise werden die vordersten ukrainischen Defensivstützpunkte in Zug- und Kompaniegröße isoliert, von der Artillerie traktiert und schließlich von ihr im Zusammenspiel mit Panzern eingenommen.

"Gerade diese Taktik bringt Russland in den letzten Tagen Erfolg an diesem Frontabschnitt – und dürfte weiter eingesetzt werden, sobald die Reserven nachziehen und sich die Artillerie auf Petropawlowka eingeschossen hat."

Die Lage sei hier für das ukrainische Militär dermaßen übel, weshalb der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, General Syrski, bereits die dringende Verlegung strategischer Reserven an diesen Frontabschnitt gefordert hat, die eigentlich für die Gegenoffensive am Frontabschnitt Saporoschje sowie bei Artjomowsk am Frontabschnitt Donbass vorgesehen waren.

Die taktischen Erfolge der Ukrainer am Frontabschnitt Saporoschje derweil sind von so kurzer Dauer und geringer Bedeutung, dass in der Ukraine mittlerweile von einer neuen Welle der Mobilmachung im näher rückenden Herbst die Rede ist – die angesichts des Hunderttausende Mann messenden Personalbedarfs des Militärs diesmal wohl eine totale werden dürfte, prognostiziert der Journalist.

"Somit bleibt festzuhalten, da die russischen Erfolge bei Kupjansk im Norden ungleich größer sind als Kiews Erfolge hier im Süden seit vielen Wochen, übernimmt Russland insgesamt nach und nach die strategische Initiative. Sprich: Kiews Gegenoffensive ist abgesoffen. Das ist allenfalls ein offenes Geheimnis."

Juri Podoljaka ist ein ukrainischer politischer Blogger und Journalist aus Sumy, dessen Einsichten im Zeitraum um den Beginn der Intervention in den russischen Medien zunehmend gefragter wurden. Seine Analyseausgaben warten mit nur wenigen Zahlen auf, dafür vermittelt er anhand von Karten aber ein gutes Verständnis vom räumlichen Umfang der jeweiligen Entwicklungen und bietet dann und wann kurzfristige Prognosen.

An Quellen bemüht Podoljaka einerseits offen zugängliche Daten. Dies sind Meldungen von Augenzeugen in den sozialen Medien sowie Meldungen des russischen, aber auch des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Andererseits gibt er Insiderquellen an. Neben solchen in den Volksmilizen und Sicherheitsorganen der russischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk seien dies solche in den ukrainischen Sicherheits- und Regierungsbehörden, die er aufgrund alter Beziehungen aus der Zeit als ukrainischer Journalist noch zu unterhalten erklärt. Um es mit dem aktuellen Jargon der Aufklärungsdienste auszudrücken, ist Juri Podoljaka also vornehmlich ein OSINT-Analyst."

Quelle: RT DE