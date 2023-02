Ukrainische Soldaten verlassen unerlaubt ihre Stellungen bei Kremennaja

Der russische Geheimdienst hat einen unerlaubten Abzug von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in der Nähe von Kremennaja in der Volksrepublik Lugansk (LVR) festgestellt und die ukrainischen Sperrtruppen sind nicht in der Lage, die Flucht zu verhindern. Dies berichtet der Militärexperte und Oberstleutnant der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk a.D. Andrei Marotschko. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge stelle der russische Geheimdienst "ein niedriges moralisches und psychologisches Niveau in den Reihen der ukrainischen bewaffneten Formationen bei Kremennaja fest". Er fügte hinzu: "Einige Soldaten verlassen ihre Stellungen ohne nennenswerten Widerstand." "Die nationalistischen Einheiten, die zur Abschreckung ihrer eigenen Truppen in das Gebiet geschickt wurden, sind der Aufgabe nicht gewachsen." Quelle: RT DE