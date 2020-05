Merkel verspricht Hilfe gegen internationale Corona-Folgen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei der Covid-19-Geberkonferenz der G20 finanzielle Hilfen gegen das Virus und seine Folgen angekündigt. "Die G20 insgesamt hat die Verpflichtung abgegeben, sich zu engagieren", sagte Merkel am Montagnachmittag.

Deutschland fühle sich diesem Ziel verpflichtet. "Wir werden uns mit 525 Millionen Euro direkt an diesem Pledging beteiligen und wir werden unsere Verpflichtungen für die globale Gesundheit insgesamt mit etwa 1,3 Milliarden Euro weiterführen", sagte die Kanzlerin. Dies tue man, wenn es etwa um den Ausbau und die Stärkung von Gesundheitssystemen vor allem in vielen Ländern des Südens gehe.

"Wir werden auch unsere humanitäre Hilfe erhöhen, da wir wissen, dass diese Pandemie dramatische Auswirkungen hat. Wir sehen zum Beispiel auch, dass in Afrika die Malariaerkrankungen zunehmen", so Merkel. Die Schäden, die durch die Pandemie auch mitausgelöst würden, seien also viel vielfältiger als nur diese Pandemie selbst.

