Angriff nahe Synagoge in Manchester – mutmaßlicher Täter von Polizei erschossen

Nahe der Heaton Park Hebrew Congregation in Manchester wurden mehrere Menschen verletzt, als ein Mann mit einem Auto in Passanten fuhr und mindestens eine Person stach. Bewaffnete Polizisten stoppten den Täter; die Ermittlungen laufen unter Terrorverdacht.

Medienberichte zeigen Einsatzkräfte in Schutzkleidung; ein Video belegt Schüsse im Bereich der Synagoge. Aus Sicherheitsgründen wurden Krankenhäuser zeitweise in erhöhten Alarm versetzt, ein Bombenräumdienst prüfte verdächtige Gegenstände am Täter. Regierung und Gemeinden verurteilten die Tat; die Polizei sieht keine akute Folgelage.

Das Landes-Terrorabwehrnetz wertet Spuren, digitale Daten und Motivlage aus. Britische Behörden hatten zuletzt verstärkt vor antisemitischen Gewalttaten gewarnt – die Community Security Trust unterstützt Polizei und Gemeinden.

Quelle: ExtremNews



