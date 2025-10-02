Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Angriff nahe Synagoge in Manchester – mutmaßlicher Täter von Polizei erschossen

Angriff nahe Synagoge in Manchester – mutmaßlicher Täter von Polizei erschossen

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 12:02 durch Sanjo Babić
Umfrage zeigt: Englands Polizei hat die Kontrolle über die Städte verloren
Umfrage zeigt: Englands Polizei hat die Kontrolle über die Städte verloren

Bild: Facebook.com/ British Transport Police (screenshot)

Nahe der Heaton Park Hebrew Congregation in Manchester wurden mehrere Menschen verletzt, als ein Mann mit einem Auto in Passanten fuhr und mindestens eine Person stach. Bewaffnete Polizisten stoppten den Täter; die Ermittlungen laufen unter Terrorverdacht.

Medienberichte zeigen Einsatzkräfte in Schutzkleidung; ein Video belegt Schüsse im Bereich der Synagoge. Aus Sicherheitsgründen wurden Krankenhäuser zeitweise in erhöhten Alarm versetzt, ein Bombenräumdienst prüfte verdächtige Gegenstände am Täter. Regierung und Gemeinden verurteilten die Tat; die Polizei sieht keine akute Folgelage.

Das Landes-Terrorabwehrnetz wertet Spuren, digitale Daten und Motivlage aus. Britische Behörden hatten zuletzt verstärkt vor antisemitischen Gewalttaten gewarnt – die Community Security Trust unterstützt Polizei und Gemeinden.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fasert in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige