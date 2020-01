Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt - 176 Tote

In der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Mittwoch ein ukrainisches Passagierflugzeug abgestürzt. Alle 176 Personen an Bord seien dabei ums Leben gekommen, berichten iranische Medien unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach handelt es sich um 167 Passagiere und neun Crew-Mitglieder.

Der Absturz der Boeing 737 ereignete sich gegen 05:00 Uhr Ortszeit (02:30 Uhr deutscher Zeit) nahe der Stadt Parand in der Provinz Teheran kurz nach dem Start vom Teheraner Imam-Chomeini-Flughafen. Die Maschine war auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Laut dem ukrainische Außenminister Wadim Pristaiko soll es sich bei den Toten um 82 Iraner, 63 Kanadier, 10 Schweden, 11 Ukrainer, 4 Afghanen, 3 Briten und auch drei Deutsche handeln. Eine offizielle Bestätigung darüber gibt es allerdings noch nicht.

Über die Ursache des Unglücks gibt es widersprüchliche Angaben: Die iranische Behörde gehen von einem Technikfehler aus, die jordanische Zeitung „Al Hadath“ berichtet jedoch, dass sie von der iranischen Luftabwehr abgeschossen wurde.

