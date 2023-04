Der russische Militärexperte Boris Roschin hat einen Überblick der aktuellen Lage an der Front veröffentlicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Artjomowsk (ukrainisch Bachmut)

Die Kämpfe im Westen von Artjomowsk gehen weiter. Die heftigsten Kämpfe finden in der Nähe des zerstörten Fliegerdenkmals und der Militäreinheit nahe dem Hochhäuser-Viertel am westlichen Stadtrand statt. Die ukrainische Armee wurde weiter in Richtung des westlichen Stadtrandes zurückgedrängt. Die Ukraine gab bekannt, dass die Verluste der ukrainischen Streitkräfte in und westlich der Stadt sehr hoch seien.

Richtung Kramatorsk

Nordwestlich von Artjomowsk verstärkten sich die Kämpfe bei Orechowo-Wassiljewka und in Richtung Nowomarkowka. Von Nowomarkowka bis zum Stadtrand von Kramatorsk sind es etwa 20 Kilometer.

Sewersk (Bezirk Artjomowski)

In der Siedlung Spornoje gab es einige Fortschritte. Die ukrainischen Truppen wurden aus der Gasverteilungsstation verdrängt, sodass es möglich wird in absehbarer Zeit die vollständige Kontrolle über Spornoje zu erlangen und den Vormarsch in Richtung Iwano-Darjewka zu beginnen. Jedoch leisten ukrainische Soldaten hier weiterhin hartnäckigen Widerstand.

Cherson

Am Dnjepr gibt es keine nennenswerten Veränderungen. Es sind keine Brückenköpfe der ukrainischen Streitkräfte zu verzeichnen. Hingegen sind Aktivitäten der Sabotagegruppen auf den Inseln zu beobachten. Außerdem gab es Anzeichen für ukrainische Vorbereitungen für erneute Anlandungsversuche auf dem linken Ufer bei Aljoschki, Nowaja Kachowka und Energodar."

