Assad: "Wir stehen zu Russland, denn die Welt braucht dringend Stabilisierung – sonst krachts es

Der russische und der syrische Präsident haben am Mittwoch, dem 15. März, Gespräche im Kreml geführt. Es ist der erste Besuch von Bashar al-Assad seit Beginn der Sonderoperation in der Ukraine, und der syrische Staatschef bekräftigte sofort die Unterstützung Russlands im Kampf gegen "alte und neue Nazis". Wladimir Putin stellte bedeutende Ergebnisse im Kampf gegen den Terrorismus in Syrien fest. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin stellte fest, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen entwickeln und die Staatschefs selbst in ständigem Kontakt stehen.

"Dank unserer gemeinsamen Anstrengungen und des entscheidenden Beitrags der russischen Streitkräfte konnten bedeutende Ergebnisse im Kampf gegen den internationalen Terrorismus in Syrien erzielt werden. Dies ermöglicht eine Stabilisierung der sozioökonomischen und innenpolitischen Lage", so der russische Präsident. Auch im wirtschaftlichen Bereich entwickeln sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. "Im vergangenen Jahr ist der Handelsumsatz um sieben Prozent gestiegen", sagte Putin." Quelle: RT DE