Russisches Militär meldet erneut Drohnenangriffe auf Moskau

In der Nacht auf Mittwoch haben mehrere Drohnen die russische Hauptstadt angegriffen. Zwei Fluggeräte wurden in Moskaus Umgebung abgeschossen, ein weiteres wurde durch elektronische Kriegsführung ausgeschaltet und stürzte im Geschäftsviertel Moskau City ab. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Luftverteidigungssystem hat zwei Drohnen in der Moskauer Umgebung abgeschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium in der Nacht auf Mittwoch mit. Eine weitere Drohne schlug in ein im Bau befindliches Gebäude im Geschäftsviertel Moskau City ein. Verletzt wurde niemand. Die Behörde schrieb den Anschlag der Ukraine zu.

Auch der Moskauer Bürgermeister meldete gegen drei Uhr nachts, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde. "In zwei benachbarten fünfstöckigen Gebäuden wurden mehrere Fenster zerbrochen. Es gab keine Verletzten", schrieb Sergei Sobjanin auf Telegram. Die Rettungsdienste der Stadt untersuchten das Gelände auf die Auswirkungen des Angriffs.

Nach Angaben von Telegram-Kanälen hat die dritte Drohne den im Bau befindlichen Wolkenkratzer One Tower getroffen. Die Gesamtfläche der Zerstörung soll rund 100 Quadratmeter betragen. Die Agentur RIA Nowosti berichtete unter Berufung auf eine Quelle des Rettungsdienstes, dass die Trümmer der abgeschossenen Drohne auch ein Privathaus und ein Gebäude in der Stadt Chimki beschädigt hätten. Der Leiter des Stadtbezirks bestätigte später diese Informationen. Ihm zufolge wurden mehrere Häuser, ein Lager und ein Hangar mit Baumaterialien durch Granatsplitter beschädigt.

In den sozialen Netzwerken kursieren inzwischen Videos, die den Angriff zeigen.

Nach den Fragmenten der abgeschossenen Drohnen werde derzeit gesucht, sagte ein Vertreter des Rettungsdienstes zu RIA Nowosti.

An den Flughäfen der Hauptstadt kam es, wie auch schon in den vergangenen Tagen, kurzzeitig zu Einschränkungen und Umleitungen. Derzeit läuft der Betrieb wieder, berichtete die Luftfahrtbehörde Rosawiazija.

In den vergangenen Tagen kommt es vermehrt zu Drohnenangriffen auf Moskau. Die Wolkenkratzer des Geschäftsviertels Moskau City wurden bereits viermal angegriffen. Die Ukraine gibt offiziell nicht zu, für die Anschläge verantwortlich zu sein."

Quelle: RT DE