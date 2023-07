Nach Festsetzung von Tankern durch Iran: USA schicken F-16-Jets in den Persischen Golf

Die USA entsenden Kampfjets in die Straße von Hormus, um Tanker vor deren Festsetzung durch Iran zu schützen. Mehrere ausländische Tanker sollen in letzter Zeit iranisches Öl geschmuggelt haben. Iranische Tanker werden oft unter dem Vorwurf der Umgehung der Sanktionen auf hoher See gekapert und deren Ladung beschlagnahmt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die USA schicken zusätzliche Kampfjets in die strategisch wichtige Straße von Hormus, um Schiffe vor der Festsetzung durch Iran zu schützen, so ein hoher US-Verteidigungsbeamter. In einem Gespräch mit Journalisten im Pentagon gab der Beamte am Freitag bekannt, dass die USA an diesem Wochenende F-16-Kampfjets in die Golfregion schicken werden, um die A-10-Kampfflugzeuge zu verstärken, die dort seit mehr als einer Woche patrouillieren.

Die Aufstockung der militärischen Mittel Washingtons in der Region erfolgte, nachdem Iran letzte Woche versucht hatte, zwei Öltanker in der Nähe der Meerenge zu beschlagnahmen, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Die US-Marine erklärte in beiden Fällen, die iranischen Marineschiffe hätten sich zurückgezogen, "als der Lenkwaffenzerstörer USS McFaul am Tatort eintraf".

Entgegen der Darstellung des Pentagon gelang es den Iranern, einen Tanker festzusetzen. Iranischen Medien zufolge hatten die USA vor etwa zwei Wochen "unprofessionelle und riskante" Versuche unternommen, die Beschlagnahmung eines ausländischen Öltankers zu verhindern, "der im Persischen Golf iranischen Treibstoff schmuggelte, aber die Iranische Revolutionsgarde (IRGC) setzte das Schiff nach Angaben eines IRGC-Kommandeurs fest".

Footage shows the moment Iran's IRGC seized a foreign oil tanker smuggling the country's fuel in the Persian Gulf. pic.twitter.com/WzPe9vxc6n — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 10, 2023

Der Verteidigungsbeamte, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, erklärte, dass die F-16 den Schiffen, die sich durch die Wasserstraße bewegen, als Abschreckung für Iran Luftschutz bieten und die Sichtbarkeit des US-Militärs in dem Gebiet erhöhen werden, berichtete AP.

Indonesische Sicherheitskräfte hatten letzte Woche einen iranischen Öltanker in den eigenen Hoheitsgewässern beschlagnahmt. Wie die Behörden mitteilten, hatte das Schiff auf See illegal Öl auf den Tanker einer chinesischen Firma verladen. Es wird spekuliert, dass der Schritt eine Reaktion auf Festsetzung eines Tankers durch Iran im Persischen Golf gewesen sei.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Zwischenfälle mit Tankern im Golf von Oman oder im Persischen Golf gegeben – insbesondere in der Straße von Hormus, einer etwa 55 Kilometer breiten Meerenge zwischen Iran und Oman. Diese gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport."

Quelle: RT DE