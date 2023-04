Lawrow: Russland ist an rascher Beendigung des Konflikts in der Ukraine interessiert

Russland ist daran interessiert, den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira erklärte er:

"Es ist klar, dass wir daran interessiert sind, den Konflikt in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Wir haben mehr als einmal sehr detailliert die Gründe erläutert für das, was geschieht, und auch die Ziele, die wir in diesem Zusammenhang verfolgen."

Lawrow fügte hinzu, er habe heute mit seinem brasilianischen Amtskollegen "über den Kontext gesprochen, der beachtet werden muss, um solche Probleme nicht auf einer momentanen Basis, sondern auf der Grundlage langfristiger Vereinbarungen zu lösen, die in erster Linie auf dem Prinzip des Multilateralismus und der Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller Staaten ohne Ausnahme beruhen sollten"."

Quelle: RT DE