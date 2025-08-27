Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kallas: Ukraine darf militärische Ziele in Russland angreifen

Kallas: Ukraine darf militärische Ziele in Russland angreifen

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 09:40 durch Sanjo Babić
Weltkrieg wieder zur Freude gewisser Kreise? (Symbolbild)
Weltkrieg wieder zur Freude gewisser Kreise? (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist dafür, dass die Ukraine mit aus dem Westen gelieferten Waffen auch Ziele in Russland angreifen kann. "Militärische Flugplätze und Munitionsdepots auch hunderte Kilometer hinter der Front auf russischem Gebiet sind legitime Ziele", sagte Kallas der "Welt" vor dem Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister am Donnerstag und Freitag in Kopenhagen.

Die Ukraine habe, so die EU-Chefdiplomatin weiter, "gemäß dem Völkerrecht das Recht, legitime militärische Ziele in Russland anzugreifen, um sich zu verteidigen".

Hintergrund: Laut eines Berichts des "Wall Street Journal" vom vergangenen Wochenende, der sich auf US-Regierungsbeamte stützte, blockiert das US-Verteidigungsministerium seit Monaten den Einsatz von Raketen mit größerer Reichweite für Angriffe auf Ziele in Russland. Auch der frühere US-Präsident Joe Biden war - mit wenigen Ausnahmen wie in der russischen Region Kursk - zurückhaltend dabei, der Ukraine zu erlauben, mit weitreichenden Waffen gegen Ziele auf russischem Boden vorgehen zu können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

