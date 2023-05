Medien: NATO will geheime Pläne für den Fall einer Konfrontation mit Russland genehmigen

Die NATO will auf ihrem Gipfeltreffen im Juli in Vilnius neue Initiativen für den Fall einer möglichen Konfrontation mit Russland beschließen, wie Reuters berichtet. Demnach wollen die Staats- und Regierungschefs der Allianz "Tausende von Seiten geheimer Militärpläne" verabschieden. In ihnen werde zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg dargelegt, wie der Block im Falle eines "Angriffs aus Russland" reagieren würde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, hatte zuvor gesagt, dass diese Pläne "eine neue Ära der kollektiven Verteidigung" einläuten würden. General Christopher Сavoli, Oberbefehlshaber der Gemeinsamen Streitkräfte des Bündnisses in Europa, behauptete seinerseits, die NATO werde sich im Wesentlichen von einem Block, der sich auf Sondereinsätze außerhalb seines unmittelbaren Zuständigkeitsbereichs konzentriert, in eine Struktur verwandeln, die bereit sei, "jeden Zentimeter ihres Territoriums zu verteidigen". Im Anschluss an eine Sitzung der Generalstabschefs des Bündnisses sagte er: "Unsere regionalen Pläne zielen auf die Verteidigung bestimmter NATO-Gebiete ab. Sie kombinieren die nationalen Verteidigungspläne der Länder an der Front mit denen der NATO, was die Fähigkeit, Kräfte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu verlegen, optimieren soll." Der General erwähnte nicht, warum genau "jeder Zentimeter der NATO zur Verteidigung vorgesehen ist", aber Admiral Bauer, Leiter des Militärausschusses, erklärte, gegen wen die Verstärkung des Blocks in Europa gerichtet ist. Er sagte: "Die militärischen Dienste der NATO haben ein Auge auf das zunehmend aggressive Verhalten Russlands. Gemeinsam haben wir die bedeutendste Verstärkung seit dem Kalten Krieg erreicht, aber die Arbeit ist noch nicht beendet." Quelle: RT DE