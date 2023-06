Westen soll Ukraine während Wagner-Meuterei vor Angriffen auf Russland gewarnt haben

Laut einem CNN-Bericht sollen die USA und ihre Verbündeten während der Meuterei des privaten Militärunternehmens Wagner am Samstag die Ukraine vor Provokationen gewarnt haben. Unter Berufung auf einen Beamten berichtet der US-Sender, die Regierung in Kiew sei auf verschiedenen Ebenen aufgefordert worden, das Chaos in Russland für keine Angriffe auf das Territorium des Nachbarlandes auszunutzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Beamte wird dabei mit den Worten zitiert: "Die Botschaft lautete, man solle nicht das Boot zum Schaukeln bringen." Man habe betont, dass dies eine innere Angelegenheit Russlands sei. Man solle keine Eskalation provozieren. Die CNN-Quelle wird weiter mit den Worten zitiert: "Nutzt die Gelegenheiten auf dem ukrainischen Territorium, aber mischt euch nicht in interne Angelegenheiten ein und greift keine militärischen Einrichtungen innerhalb Russlands an." Zuvor hatte das Nachrichtenportal Axios berichtet, dass US-Außenminister Antony Blinken Mitarbeitern seines Hauses in einem Schreiben verboten habe, die Meuterei in Russland zu kommentieren." Quelle: RT DE