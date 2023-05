Ukrainisches Verteidigungsministerium bestätigt Vormarsch der russischen Streitkräfte in Artjomowsk

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar hat eingeräumt, dass russische Einheiten in Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) erfolgreich vorgerückt sind. Maljar wörtlich: "Wir kämpfen weiterhin in den Außenbezirken der Stadt, also im Norden und Süden. Es ist sehr schwierig, dort Kampfaufgaben zu erfüllen, und jeder Meter ist fast wie ein Kilometer." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Armee rücke in der Stadt vor. Das sei sichtbar und nachvollziehbar. Maljar fügte hinzu, dass die russischen Streitkräfte in Bezug auf die Anzahl der Waffen und die zahlenmäßige Stärke einen Vorteil hätten: "Sie haben mehr Waffen und Kräfte." Am Vortag hatten Kämpfer der Gruppe Wagner berichtet, dass weniger als ein Quadratkilometer der Stadt unter der Kontrolle der Kiewer Armee geblieben sei." Quelle: RT DE