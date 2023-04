Gouverneur von Wologda übergibt 20 Tonnen humanitäre Hilfe an russische Soldaten in der Donezker Volksrepublik

Der Gouverneur des Gebietes Wologda, Oleg Kuwschinnikow, hat bei einem Besuch in der Zone der Sonderoperation rund 20 Tonnen an Maschinen, Ausrüstung sowie warmer Kleidung und Lebensmitteln für Soldaten übergeben, die in der Region Dienst tun. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte gegenüber TASS: "Heute haben wir Heizgeräte, Kocher und technische Komponenten mitgebracht, die von den Soldaten des Kommunikationszuges benötigt werden. Eine Menge spezieller Ausrüstung: Kabel, Computer, Funkgeräte, Spezialtechnik." Quelle: RT DE