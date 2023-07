Im Interesse der Wahrheit: Putin schlägt gemeinsamen russisch-afrikanischen Informationsraum vor

Der russische Präsident Wladimir Putin nutzt das Forum "Russland - Afrika" für zahlreiche Initiativen und Angebote an die Länder des afrikanischen Kontinents. Darunter befindet sich eins, das der westlichen medialen Dominanz entgegenwirken soll: Ein gemeinsamer afrorussischer Informationsraum. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf dem in Sankt Petersburg stattfindenden russisch-afrikanischen Forum vorgeschlagen, einen gemeinsamen Informationsraum für Russland und Afrika zu schaffen, um der medialen Dominanz des Westens entgegenzuwirken. Die Kooperation auf diesem Feld soll dazu dienen, die Verbreitung objektiver und wahrer Informationen zu fördern.

Wörtlich sagte das russische Staatsoberhaupt am Donnerstag:

"Wir schlagen vor, den Weg zur Schaffung eines gemeinsamen Informationsraums in Russland und Afrika zu ebnen, in dem objektive, unvoreingenommene Informationen über die Ereignisse in der Welt für das russische und afrikanische Publikum ausgestrahlt werden."

Putin schlug vor, dabei auf bereits geleisteter Vorarbeit aufzubauen:

"Die Arbeiten zur Eröffnung von Vertretungen der führenden russischen Medien in Afrika sind bereits im Gange: (Vertretungen) der Nachrichtenagentur TASS, von Rossija Segodnja, der Fernsehsender RT, VGTRK, der (Zeitung) Rossijskaja Gaseta", fügte er hinzu.

Darüber hinaus schlug der Präsident vor, in afrikanischen Ländern Schulen einzurichten, in denen die russische Sprache und Fächer auf Russisch unterrichtet werden. Er zeigte sich zuversichtlich, dass "die Einführung eines hohen Bildungsstandards in unserem Land die beste Grundlage für eine weitere, für beide Seiten vorteilhafte und gleichberechtigte Zusammenarbeit sein wird"."

Quelle: RT DE