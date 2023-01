Weiter berichtet RT DE: "Dabei wurde das Funktionieren der ukrainischen Verteidigungsindustrie und des Verkehrssystems gehemmt. Infolge des Streiks wurde der Transport von Waffen und Munition, einschließlich der von NATO-Ländern gelieferten, in die Kampfgebiete unterbrochen. Die Arbeit der Produktionsanlagen für die Reparatur und Instandsetzung von ukrainischem Militärgerät wurde auch gestört.

Am Freitag nahm die russische Artillerie die ukrainischen Truppen am Frontabschnitt Kupjansk in der Nähe der Siedlungen Pestschanoje und Sinkowka unter Beschuss. Als Folge verloren die Einheiten der 103. territorialen Verteidigungsbrigade und der 14. mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine mehr als 30 Soldaten, zwei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem vom Typ M-777 US-amerikanischer Herstellung und eine Haubitze vom Typ D-20.

Am Frontabschnitt Krasno-Limanskoje bekämpften die russischen Heeresflieger und Artillerie die Einheiten der 24. und 92. mechanisierten Brigaden der Ukraine in der Nähe der Siedlungen Ostrowskoje im Gebiet Charkow und Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk. Die Verluste des Feindes belaufen sich auf bis zu 40 verletzte und getötete Soldaten. Außerdem wurden drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine D-20-Haubitze sowie eine M-777-Haubitze zerstört. In der Nähe der Siedlung Schtschurowo in der Volksrepublik Donezk wurde ein ukrainisches Lager mit Artilleriemunition zerstört.

Dank der erfolgreichen Offensive Russlands in Richtung Donezk hat das ukrainische Militär über 80 Soldaten, einen Panzer, drei Schützenpanzer, drei Pick-ups, eine D-20-Haubitze, eine MSTA-B-Haubitze, zwei Haubitzen vom Typ D-30 sowie eine Panzerhaubitze vom Typ M109 Paladin und ein Artillerieaufklärungsradar AN/TPQ-50 US-amerikanischer Produktion verloren."

Quelle: RT DE