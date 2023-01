Medienbericht: Russische Su-34-Kampfflugzeuge treffen zu gemeinsamen Übungen in Weißrussland ein

Russische Su-34-Jagdbomber sind zu einer gemeinsamen Übung in Weißrussland eingetroffen. Dies berichtete der weißrussische Fernsehsender ONT. In dem Bericht hieß es es: "Russische Su-34 sind in Weißrussland zu einer gemeinsamen Übung eingetroffen. Alle Flugplätze und Truppenübungsplätze der Luftwaffe und der Luftabwehrkräfte in Weißrussland sind an der Übung beteiligt. Ziel ist es, koordinierte Aktionen bei der Durchführung von Kampftrainingsaufgaben zu üben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die gemeinsamen Flug- und Taktikübungen der weißrussischen und der russischen Luftwaffe begannen am 16. Januar und dauern noch bis zum 1. Februar. Wie das weißrussische Verteidigungsministerium mitteilte, seien unter anderem Luftaufklärung, gemeinsame Patrouillen im Luftraum, die Landung von taktischen Landungstrupps, die Lieferung von Fracht und die Evakuierung von Verwundeten geplant. Der stellvertretende weißrussische Verteidigungsminister Andrei Schuk berichtete, dass auf Flug- und taktische Übungen verschiedene Stabsübungen folgen würden, wobei die gemeinsame Übung "Schild der Union-2023" eine der Vorbereitungsphasen darstellen werde." Quelle: RT DE