Mehrere Tote bei Einsturz von Autobahnbrücke in China

Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag berichtet, war die Brücke im Landkreis Zhashui bereits am Freitagabend kollabiert.

Zuvor hatte es laut Behördenangaben einen plötzlichen Regenschauer und eine Sturzflut gegeben. Bis Samstagmorgen konnten die Rettungskräfte fünf in den Fluss gestürzte Fahrzeuge bergen. Die Bergungsarbeiten dauern derweil noch an. Quelle: dts Nachrichtenagentur