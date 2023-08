Getreideabkommen im Fokus: Erdoğan plant Russland-Besuch

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will in Russland Gespräche mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin führen, melden türkische Medien. Auf der Tagesordnung stehen die Aussichten für ein neues Getreideabkommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der türkischen Tageszeitung Yeni Şafak, die sich auf Quellen in der Regierung bezieht, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in absehbarer Zeit vor, nach Russland zu reisen, um Gespräche mit Wladimir Putin zu führen. Ein konkretes Datum wird nicht genannt.

Demnach werden die beiden Staatschefs die Aussichten für ein Getreideabkommen besprechen, das bevorstehende Treffen sei in dieser Angelegenheit von entscheidender Bedeutung. "Nach Informationen aus Quellen des Präsidenten wird Erdoğans Besuch ein wichtiger Schritt zur weiteren Umsetzung des Abkommens sein", heißt es in dem Bericht.



Demnach sei eine neue Route zur Ausfuhr von Getreide ohne Russland "ungesund". "Er glaubt, dass irgendwie eine Einigung erzielt werden kann", sagten die Gesprächspartner zur Zeitung.

Der Berater des türkischen Präsidenten Akif Çağatay Kılıç soll voraussichtlich zu Gesprächen in die Ukraine reisen, während Außenminister Hakan Fidan sowohl Kiew als auch Moskau besuchen wird.

Zuvor gab es Medienberichte, wonach Putin persönlich nach Ankara reisen würde. Der Besuch wurde in der zweiten Augusthälfte erwartet. Allerdings findet dieses Treffen nun doch nicht statt. Erdoğan sagte diese Woche zu Journalisten, er könnte sich im September mit Putin treffen und über die Zukunft des Getreidedeals sprechen. Er erklärte: "Im September wird es ein G-20-Treffen in Indien und ein Treffen der UN-Generalversammlung in den USA geben. Wenn sich angesichts eines vollen Terminkalenders eine Gelegenheit ergibt, werden Putin und ich uns persönlich treffen."

Quelle: RT DE