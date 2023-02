Kasachstan dementiert Gerüchte über Lieferung militärischer Ausrüstung an die Ukraine

Der Pressedienst des Verteidigungsministeriums Kasachstans hat erklärt, die Behauptungen, Kasachstan liefere angeblich militärische Ausrüstung an die Ukraine, seien falsch. Wörtlich hieß es: "Die in den sozialen Netzwerken verbreiteten Informationen über die angebliche Lieferung kasachischen Militärgeräts an die Ukraine entsprechen nicht der Realität." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Militärressorts sind die Aufnahmen der Ausrüstung aus dem Archiv genommen worden, damals "sind die gepanzerten Fahrzeuge zur planmäßigen Reparatur geschickt worden, und die militärische Ausrüstung befindet sich derzeit im Lager". In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass die Republik am 27. August 2022 ein Verbot für die Ausfuhr von Waffen und militärischer Ausrüstung verhängt hatte." Quelle: RT DE