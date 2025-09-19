Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Merz besucht Moldau: Zeichen der Unterstützung für proeuropäischen Kurs

Merz besucht Moldau: Zeichen der Unterstützung für proeuropäischen Kurs

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
Gebiete der Republik Moldau
Gebiete der Republik Moldau

Foto: Wdwdbot
Lizenz: CC BY-SA 2.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die tagesschau berichtet, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Chișinău den proeuropäischen Kurs Moldaus unterstützt und vor russischer Einflussnahme warnt. Der Besuch ist Teil einer breiter angelegten Solidaritätsinitiative europäischer Partner.

Merz nutzte seinen Aufenthalt, um die EU-Perspektive Moldaus zu bekräftigen und weitere Unterstützung in Aussicht zu stellen. Im Mittelpunkt stehen Sicherheitszusammenarbeit, Resilienz gegen Desinformation und wirtschaftliche Stabilisierung. Der Kanzler betonte die Bedeutung freier Wahlen und einer starken Zivilgesellschaft als Bollwerk gegen externe Einmischung.

Begleitet wurde die Botschaft von Appellen an Europa, die Transformationsanstrengungen des Landes dauerhaft zu flankieren. Beobachter verweisen darauf, dass Moldau auf Energie- und Informationssicherheit fokussiert und zugleich den Beitrittsprozess vorantreibt. Die Regierung in Chișinău setzt auf sichtbare Partnerpräsenz, um Risiken vor der kommenden Wahl einzudämmen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte text in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige