Die tagesschau berichtet, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Chișinău den proeuropäischen Kurs Moldaus unterstützt und vor russischer Einflussnahme warnt. Der Besuch ist Teil einer breiter angelegten Solidaritätsinitiative europäischer Partner.

Merz nutzte seinen Aufenthalt, um die EU-Perspektive Moldaus zu bekräftigen und weitere Unterstützung in Aussicht zu stellen. Im Mittelpunkt stehen Sicherheitszusammenarbeit, Resilienz gegen Desinformation und wirtschaftliche Stabilisierung. Der Kanzler betonte die Bedeutung freier Wahlen und einer starken Zivilgesellschaft als Bollwerk gegen externe Einmischung.

Begleitet wurde die Botschaft von Appellen an Europa, die Transformationsanstrengungen des Landes dauerhaft zu flankieren. Beobachter verweisen darauf, dass Moldau auf Energie- und Informationssicherheit fokussiert und zugleich den Beitrittsprozess vorantreibt. Die Regierung in Chișinău setzt auf sichtbare Partnerpräsenz, um Risiken vor der kommenden Wahl einzudämmen.

Quelle: ExtremNews



