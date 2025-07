Passagierflugzeug in Russland abgestürzt

Im Osten Russlands ist am Donnerstag ein Passagierflugzeug abgestürzt. Die Maschine war in der Region Amur vom Radar verschwunden, später wurde das Wrack in der Nähe der Stadt Tynda entdeckt, berichten russische Staatsmedien.

Das Flugzeug war auf dem Weg von Blagoweschtschensk nach Tynda. Nach Angaben der Rettungsdienste könnten sich 46 Personen an Bord befunden haben, darunter 40 Passagiere. In anderen Medienberichten war von 49 Menschen an Bord die Rede. Ob es Überlebende gibt, war vorerst unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Absturzes laufen. Quelle: dts Nachrichtenagentur