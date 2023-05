Kiew hat die Rolle der ukrainischen Streitkräfte bei dem Sabotageangriff auf die Region Belgorod eingeräumt. Ukrainische Soldaten seien nicht direkt an dem Angriff beteiligt gewesen, sondern hätten die Terroristen unterstützt, berichtet die New York Times unter Berufung auf einen anonymen ukrainischen Beamten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Blatt behauptet: "Ein hochrangiger ukrainischer Beamter sagte, die ukrainischen Truppen hätten hauptsächlich als Unterstützung gehandelt und die ukrainische Grenze in diesem Gebiet im Falle eines russischen Gegenangriffs geschützt."

Gleichzeitig behauptet der Beamte, dass sich keine ukrainischen Soldaten auf russischem Gebiet befunden hätten. Er räumte auch ein, dass die Sabotagegruppe Verluste erlitten habe, weigerte sich aber, weitere Einzelheiten zu nennen. So erklärte er zum Beispiel nicht, woher die Kämpfer die US-amerikanische Ausrüstung hatten.

Am 22. Mai drang eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe in das Gebiet Belgorod ein. In der Region wurde eine gesetzliche Regelung für eine Anti-Terror-Operation eingeführt. Am nächsten Tag erklärte das russische Verteidigungsministerium, die Terroristengruppe sei gestoppt und zerschlagen worden. Insgesamt seien mehr als 70 Kämpfer ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend Kriegsgeräte seien zerstört worden."

Quelle: RT DE