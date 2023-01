Schoigu ernennt Generalstabschef Gerassimow zum Befehlshaber der Sonderoperation in der Ukraine

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurde Generalstabschef Armeegeneral Waleri Gerassimow zum Kommandeur der gemeinsamen russischen Truppengruppe in der Ukraine ernannt. Armeegeneral Sergei Surowikin, Armeegeneral Oleg Saljukow und der stellvertretende Generalstabschef Generaloberst Alexei Kim wurden zu Gerassimows Stellvertretern ernannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es gehe darum, die Führungsebene der speziellen Militäroperation zu erhöhen, und begründete diese Entscheidung mit der Ausweitung des Umfangs der während der Operation zu erfüllenden Aufgaben. Weitere Gründe für diese Entscheidung seien die Notwendigkeit, eine engere Zusammenarbeit der Streitkräfte zu organisieren und die Steigerung der Qualität der Unterstützung der Truppen und der Wirksamkeit der Kontrolle der Truppenverbände.

Der Posten des Kommandeurs der kombinierten russischen Truppengruppe in der Ukraine wurde vom russischen Verteidigungsministerium erstmals am 8. Oktober letzten Jahres ausgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war der Posten mit Surowikin besetzt, den die russische Militärbehörde zuvor zum Befehlshaber der in der Ukraine operierenden Südgruppe der russischen Streitkräfte benannt hatte."