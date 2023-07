Schoigu: Allein an drei Frontabschnitten 16 Leopard-Panzer zerstört

Russische Einheiten haben 16 an die Ukraine gelieferte Leopard-Panzer zerstört, was fast 100 Prozent der von Polen und Portugal an die ukrainischen Streitkräfte übergebenen Fahrzeuge dieses Typs ausmacht. Dies gab der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu auf der Sitzung des Ministeriums bekannt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Schoigu wurden allein im Gebiet Saporoschje, im Süden der Volksrepublik Donezk und am Frontabschnitt Donezk 15 ukrainische Kampfflugzeuge, drei Kampfhubschrauber und 920 gepanzerte Fahrzeuge, darunter 16 Leopard-Panzer, zerstört. Die ukrainischen Truppen setzen bei ihrer am 4. Juni begonnenen Gegenoffensive Leopard-Panzer ein. Russische Soldaten zerstören diese Waffen." Quelle: RT DE