Die Stadt Awdejewka in der Volksrepublik Donezk (DVR) wird von russischen Truppen gestürmt. Hierbei werden die Erfahrungen aus Soledar und Artjomowsk mit einbezogen, berichtet Jan Gagin, der Berater des DVR-Oberhauptes. Man versucht, die Stadt von den Nachschublinien abzuschneiden und einzukesseln. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter meldet der Beamte, dass Awdejewka in den kommenden Wochen von den russischen Streitkräften eingekreist werden könnte, da bewohnte Gebiete, die für die Einnahme der Stadt entscheidend sind, bereits befreit wurden. Gleichzeitig sei es bisher noch verfrüht, von einer Einkreisung der Stadt zu sprechen.

Awdejewka ist eine stark befestigte Siedlung in der Volksrepublik Donezk, die am Frontabschnitt bei Donezk unter der Kontrolle Kiews steht und von der aus ukrainische Truppen zivile Donezker Stadtteile beschießen. Sie ist eine der wichtigsten ukrainischen Hochburgen an diesem Abschnitt."

Quelle: RT DE