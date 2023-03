Schwer verwundeter ukrainischer Soldat bittet russischen Drohnenoperator um Hilfe

Ein ukrainischer Soldat, der wegen einer Verwundung bewegungsunfähig ist, bittet einen russischen Drohnenoperator um Hilfe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies zeigt ein vom Telegramkanal Woenkory russkoj wesny veröffentlichtes Video aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. In dem Video ist ein Mann in ukrainischer Militäruniform zu sehen, der auf dem Boden liegt und seine Arme in Richtung der Drohne ausstreckt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Soldat der ukrainischen Streitkräfte mit einer schweren Beinverletzung auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wurde. Eine russische Drohne entdeckte ihn später und der Verwundete bat den Piloten um Hilfe. Daraufhin habe der Drohenpilot ein Rettungsteam geschickt und russische Soldaten hätten den Mann geborgen, heißt es."

Quelle: RT DE