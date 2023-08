Kreml: Putin wird Prigoschins Beerdigung fernbleiben

Nach Angaben von Dmitri Peskow hat Wladimir Putin nicht vor, an der Bestattung von Jewgeni Prigoschin teilzunehmen. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert den Kremlsprecher mit den Worten: "Die Anwesenheit des Präsidenten ist nicht vorgesehen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Momentan verfüge der Kreml allerdings über keine Informationen über die Beerdigung, so Peskow. Auf seiner Pressekonferenz am Dienstag hat er in diesem Zusammenhang auf die Angehörigen des bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Chefs des privaten Militärunternehmens Wagner verwiesen:

"Darüber entscheiden eigentlich die Verwandten und Angehörigen. Da können wir ohne sie nichts sagen."

Am Sonntag hatte das russische Ermittlungskomitee Prigoschins Tod beim Absturz eines Privatjets vom Typ Embraer Legacy im Gebiet Twer bestätigt. Seine Leiche wurde demnach aufgrund eines genetischen Gutachtens identifiziert."

Quelle: RT DE