Venezuela wirft UN-Menschenrechtsrat Hass und Intoleranz gegen Russland vor

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag hat die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez den UN-Menschenrechtsrat UNHCR wegen seiner Haltung in der Ukraine-Krise scharf attackiert. Sie warf der UN-Behörde mit Sitz in Genf vor, "Hass und Intoleranz gegen Russland euphorisch" zu fördern. Somit reagierte die hochrangige Vertreterin des südamerikanischen Landes auf Videos mit dem Moment, als Dutzende Delegierte während der Rede des russischen Außenministers Sergei Lawrow den UNHCR-Verhandlungssaal verlassen hatten. Rodríguez schrieb auf Twitter:

"In dem gemeinsamen UNHCR-Haus praktiziert und fördert man euphorisch Hass und Intoleranz gegen Russland. Es sind dieselben, die für die aktuelle Krise in der Ukraine verantwortlich sind. Es sind dieselben, die für die NATO die Kriegstrommel rühren. Venezuela schließt sich der Förderung eines Dialogs für den Frieden an!"

En la casa común de los DDHH ejercitan y promueven eufóricos el odio y la intolerancia contra Rusia. Son los mismos responsables de la actual crisis en Ucrania. Son los mismos que tocan los tambores de guerra de la OTAN. Venezuela se suma a la promoción del diálogo por la paz! https://t.co/dLDPxClpDQ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 1, 2022

Am selben Tag telefonierte der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beim Gespräch bekundete Maduro Putin seine "feste Unterstützung für Russland" und verurteilte die "destabilisierenden Aktivitäten" der USA und der NATO. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, der laufenden westlichen Lügen- und Desinformationskampagne entgegenzuwirken.

Der venezolanische Außenminister Felix Plasencia solidarisierte sich mit den russischen Auslandsmedien RT und Sputnik. Auf Twitter verurteilte er die Zensur, mit der die EU versuche, die militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine zugunsten des Westens darzustellen. Plasencia betonte, dass Caracas die Regierung in Moskau in ihrem Bemühen unterstütze, die Sicherheit des russischen Volkes angesichts der Aggressionen und Verleumdungen aus Washington zu gewährleisten. Der Außenminister des südamerikanischen Landes plädierte für eine weitere Entwicklung und Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen Venezuela und Russland."

