Corona-Verbrechen: Was muss alles aufgearbeitet werden?

Die Corona-Lügen werden von Tag zu Tag immer unhaltbarer: Der Ruf nach Aufarbeitung wird hörbar lauter und kann nicht einmal mehr von den Systemmedien ignoriert werden. So fordert die FPÖ einen Corona-Untersuchungsausschusses: Alle Maßnahmen der Regierung sollten unter die Lupe genommen werden, da "politische Absprachen" zu Lasten der Grund- und Freiheitsrechte, der persönlichen Unversehrtheit und der Gesundheit der Bevölkerung sowie zu Lasten des Bundesvermögens vermutet wird. Zudem könnten strafbare Handlungen gesetzt worden sein, glauben die Freiheitlichen. Dies berichtet der Fernsehsender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Letzte Woche wurde der Antrag auf Einsetzung eines Corona-U-Ausschusses Systemparteien ÖVP, SPÖ, NEOS und den Grünen, abgeschmettert. Aber werden sie diesen auch auf Dauer verhindern können? Werden die Verantwortlichen mit billigen Ausflüchten und Lippenbekenntnissen davon kommen? Welche Auswirkungen wird die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich auf die weitere Entwicklung haben? Und was kann man von anderen Corona-Untersuchungsausschüssen lernen, wie sie etwa in Brandenburg stattgefunden haben?

Die Antworten auf diese und noch weitere wichtige Fragen erfahren Sie von Christian Hafenecker (FPÖ) und Dr. Hans-Christoph Berndt (AfD) in der aktuellen Ausgabe von „Lagebesprechung AUF1“."

Quelle: AUF1