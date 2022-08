Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben Waffen- und Munitionsdepots im Entbindungskrankenhaus von Dobropoljein der Donezker Volksrepublik eingerichtet. Dies sagte Generaloberst Michail Misinzew, Leiter der ressortübergreifenden Koordinierungsstelle für humanitäre Hilfe und Leiter des Nationalen Verteidigungsmanagementzentrums Russlands. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er fügte hinzu:"Medizinisches Personal, Frauen mit Neugeborenen wurden nicht evakuiert und werden als menschliche Schutzschilde benutzt."

Das russische Verteidigungsministerium erklärte auch, dass Kämpfer des nationalistischen Bataillons Aidar im Gebäude eines Kreiskrankenhauses im Dorf Kobeljaki im Gebiet Poltawa stationiert seien, in Kramatorsk (DVR) hätten die ukrainischen Streitkräfte im Gebäude einer Tuberkuloseklinik Kasernen und Schießstände eingerichtet.

Darüber hinaus wurden in Nikolajew Artillerie- und Mehrfachraketenwerfer-Stellungen auf dem Gelände eines Kinderkrankenhauses für Infektionskrankheiten eingerichtet, während die ukrainischen Streitkräfte in Artjomowsk Festungen in den Gebäuden einer medizinischen Schule errichtet hätten und von Artillerie- und Mehrfachraketenwerfer-Stellungen aus die nahe gelegenen Siedlungen systematisch beschossen werden."

