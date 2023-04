Russland erklärt zehn norwegische Diplomaten zu unerwünschten Personen

Binnen weniger Tage hat Russland mehrere ausländische Diplomaten ausgewiesen. Am Mittwoch wurden zehn norwegische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt, nachdem zuvor Mitarbeiter der deutschen Botschaft und ein moldawischer Diplomat ausgewiesen worden waren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland hat am Mittwoch zehn Mitarbeiter der norwegischen Botschaft in Moskau zu unerwünschten Personen erklärt. Wie das russische Außenministerium in der entsprechenden Mitteilung auf seiner Website bekannt gab, sei diese Maßnahme eine Gegenreaktion auf die Ausweisung von 15 russischen Diplomaten aus Oslo. Dem norwegischen Botschafter Robert Kvile sei in diesem Zusammenhang ein entschiedener Protest übermittelt worden.

In Bezug auf die Ausweisung der russischen Diplomaten aus Norwegen hieß es:

"Dieser feindselige Schritt hat die Situation in unseren bilateralen Beziehungen, die ohnehin schon auf einem kritisch niedrigen Niveau sind, weiter verschlimmert."

Das Außenministerium kündigte ferner an, dass demnächst weitere Maßnahmen wegen der unfreundlichen Handlungen des Königreichs folgen würden. So werde man unter anderem die Einstellung russischer Bürger durch die norwegischen Vertretungen im Land einschränken.

Zuvor hatte die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt die Ausweisung der 15 Mitarbeiter der russischen Botschaft damit begründet, dass Oslo die "unerwünschte Aufklärungstätigkeit" reduzieren wolle. Mitarbeitern der russischen Geheimdienste werde man keine Visa mehr ausstellen."

Quelle: RT DE