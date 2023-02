Poroschenko: Minsker Vereinbarungen gaben Kiew Zeit, den Westen gegen Moskau aufbringen

Während des Bestehens der Minsker Vereinbarungen hatte Kiew die Möglichkeit, seine Armee zu stärken und den Westen gegen Moskau aufbringen. Das verkündete der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko in der BBC-Dokumentation "Putin vs the West". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte: "Dieses Dokument gab der Ukraine acht Jahre Zeit, um eine Armee, eine Wirtschaft und eine globale pro-ukrainische Anti-Putin-Koalition aufzubauen." Christoph Heusgen, sicherheitspolitischer Berater der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, merkte in der Dokumentation an, dass sich Poroschenko vor der Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen bei Merkel über die katastrophale Lage des ukrainischen Militärs in Debalzewo beschwerte. Der Beamte erklärte: "Poroschenko hat ihr klar gesagt, dass die ukrainischen Truppen besiegt sind, dass sie sich kaum halten können und dass die Russen, wenn sie durchbrechen, bis nach Kiew vordringen können. Deshalb brauchte es eine Einigung." Merkel gab Anfang Dezember vergangenen Jahres zu, dass die Minsker Vereinbarungen ein Versuch gewesen waren, Kiew Zeit für Aufrüstung zu geben. Nach ihr verkündete der ehemalige französische Präsident François Hollande, dass die geopolitische Lage nicht zu Gunsten der Ukraine lag und der Westen eine Atempause brauchte." Quelle: RT DE