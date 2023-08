Autoverkäufe in Russland legen deutlich zu

Nach Angaben einer russischen Analyseagentur haben sich die Autoverkäufe in Russland im Juli im Jahresvergleich fast verdreifacht. Dabei wurden insgesamt fast 96.000 neue Personenkraftwagen verkauft. Die meistverkaufte Marke ist Lada. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Autoverkäufe in Russland haben sich im Juli im Jahresvergleich fast verdreifacht, während sich die heimische Autoindustrie weiterhin von den Auswirkungen der westlichen Sanktionen erholt. Dies geht aus einem Bericht der Analyseagentur Autostat vom Freitag hervor.

Im vergangenen Monat wurden 95.654 neue Personenkraftwagen in Russland verkauft, das sind 2,7 Mal mehr als im Juli des Jahres 2022, so die Agentur unter Berufung auf Daten des Beratungsunternehmens PPK.

Das russische Fabrikat Lada wurde zur meistverkauften Marke. Im vergangenen Monat wurden 27.376 Autos verkauft, das sind 163 Prozent mehr als im Vorjahr. Gefolgt wird Lada von chinesischen Automarken, die weiterhin die Lücke füllen, die westliche Unternehmen hinterlassen haben.

Chery, die zweitbeliebteste Marke in Russland, verkaufte 10.735 Fahrzeuge und steigerte damit den Absatz um 316 Prozent. Geely belegte mit 8.785 Fahrzeugen und einem Plus von 278 Prozent den dritten Platz. Haval und Changan schafften es im Juli ebenfalls in die Liste der fünf meistverkauften Automarken in Russland. Die Verkäufe der koreanischen Marken Kia und Hyundai gingen um etwa 20 Prozent zurück.

Laut Statistik wurden in den ersten sieben Monaten dieses Jahres insgesamt 497.230 Fahrzeuge verkauft, das sind 28,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Im Juni meldete Autostat außerdem einen Umsatzanstieg von 151 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die russische Autoindustrie, die bislang stark von ausländischen Investitionen und Ausrüstung abhängig war, erlitt im vergangenen Jahr einen Abschwung, weil mehrere ausländische Hersteller wegen der westlichen Sanktionen den russischen Markt verlassen haben.

In der Zwischenzeit begannen chinesische Autohersteller eine große Expansion auf dem russischen Markt und werden laut der Autohandelskette Autodom in diesem Jahr voraussichtlich einen Anteil von 60 Prozent am Gesamtabsatz erreichen."

