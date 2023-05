Außenministerium in Moskau verurteilt westliche Pläne zur Übergabe von F-16-Kampfflugzeugen an Ukraine als Eskalation

Nachdem die USA am Rande des G7-Gipfels in Japan angekündigt hatten, die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen zu wollen, sagte der Vize-Außenminister Russlands, Alexander Gruschko, der Agentur TASS, dass sein Land diese Entscheidung des Westens in seinen Plänen berücksichtigen werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Diplomat sprach von einer weiteren Stufe der Eskalation. "Wir sehen, dass die westlichen Länder bisher an ihrem Eskalationsszenario festhalten. Es ist aber mit kolossalen Risiken für sie selbst verbunden." Russland verfüge über alle notwendigen Mittel, um seine Ziele zu erreichen, warnte Gruschko. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte am Samstag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima, dass die F-16 nach Einschätzung der USA nicht jetzt auf dem Schlachtfeld benötigt würden, sondern erst für die langfristige Aufstellung der ukrainischen Streitkräfte. Sullivan äußerte sich ausdrücklich nicht dazu, wie lange das Training ukrainischer Piloten dauern werde und wann eine Entscheidung über eine konkrete Lieferung von Jets an Kiew fallen könnte." Quelle: RT DE