US-Kongress beschließt Sanktionen gegen Nord Stream 2

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beschlossen. Der Senat stimmte am Dienstag mit klarer Mehrheit für den Gesetzentwurf zum Verteidigungsetat, in dem die Sanktionen gegen an dem Projekt Nord Stream 2 beteiligte Firmen und Einzelpersonen enthalten sind.

Zuvor hatte das US-Repräsentantenhaus am vergangenen Mittwoch die Sanktionen bereits auf den Weg gebracht. Die US-Abgeordneten argumentieren, durch die Ostsee-Pipeline werde die Abhängigkeit Europas von Russland erhöht. Der Gesetzentwurf zum Verteidigungshaushalt wird nun US-Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt, dessen Zustimmung als sicher gilt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: