Deutschland erhält kaum Rückführungen im Dublin-Verfahren

Im ersten Halbjahr 2025 hat Deutschland erneut nur wenige Migranten über das Dublin-Verfahren in andere EU-Länder überstellt. Das schreibt die "Bild" unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zum Stichtag 30. Juni vor.

Demnach hat Deutschland in 3.824 Fällen ein Übernahmeersuchen an Italien gestellt. Italien stimmte in 4.477 Ersuchen zu, die teils noch aus dem vergangenen Jahr stammten. Tatsächlich wurden jedoch null Migranten aus Deutschland nach Italien überstellt.



Nach Griechenland wollte Deutschland 3.554 Migranten zurückbringen, doch nur in 78 gab es eine Zustimmung aus Athen. Tatsächlich überstellt wurden 20 Migranten. Insgesamt stellte Deutschland im ersten Halbjahr 2025 20.574 Übernahmeersuchen an andere Länder, um Migranten, die zuerst dort eingereist waren, wieder zurückzuführen. Doch nur 3.109 Migranten wurden tatsächlich zurückgeführt. Umgekehrt baten andere Länder Deutschland darum, 7.937 Migranten zurückzunehmen. In 2.326 Fällen geschah dies auch.



Quelle: dts Nachrichtenagentur