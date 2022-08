Explosion in Kabul - Berichte über mindestens 30 Tote

Bei einer schweren Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul soll es am Mittwoch dutzende Tote gegeben haben. In manchen Berichten war von mindestens 30 Todesopfern die Rede, vereinzelt wurden auch höhere Zahlen genannt.

Die Explosion ereignete sich demnach in einer Moschee während des Abendgebetes. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. In Afghanistan herrschen die Taliban, in in vielen Ländern der Welt als Terrororganisation angesehen werden. Die Taliban selbst haben allerdings wiederum mit Terrorgruppen im eigenen Land zu tun, die sie bekämpfen. Quelle: dts Nachrichtenagentur