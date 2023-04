Budapest: Grenzfragen sollten erst nach Waffenstillstand diskutiert werden

Die ungarische Regierung ist der Ansicht, dass die Konfliktparteien in der Ukraine zuerst den Beschuss einstellen und erst dann über die Bedingungen eines Friedensabkommens verhandeln sollten, wozu auch die Diskussion über die Grenzen gehört. Darauf wies Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des ungarischen Ministerpräsidenten, am Donnerstag bei einem Treffen mit Journalisten hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er stellte klar: "Es gibt zwei Ansichten über den Krieg. Nach der ersten sind ein Waffenstillstand und Verhandlungen erforderlich. Ein Waffenstillstand bedeutet nicht die Anerkennung der bestehenden Grenzen, aber er bedeutet ein Ende der Verluste an Menschenleben. Die andere Ansicht ist, dass der Krieg so lange fortgesetzt werden sollte, bis die völkerrechtlich anerkannten Demarkationslinien zwischen den Ländern wiederhergestellt sind. Diejenigen, die den zweiten Standpunkt vertreten, werden Monate oder Jahre warten, bis der Krieg zu Ende ist."

In diesem Zusammenhang erklärte Gulyás, dass Ungarn für einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensgesprächen zur Lösung des Konflikts in der Ukraine sei. Er bestätigte auch, dass Ungarn keine Waffen an die ukrainische Armee liefern werde, weil es überzeugt sei, dass dies das Ende der Feindseligkeiten nicht näher bringe."

Quelle: RT DE