Weißrussische Streitkräfte führen Übungen in der Nähe der Grenzen zu Polen und Litauen durch

Die weißrussischen Streitkräfte führen in der Nähe der Grenzen zu Polen und Litauen Übungen durch, die den realen Kampfbedingungen so nahe wie möglich kommen, teilt der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Republik am Dienstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es: "Auf dem Truppenübungsplatz Gowski fand eine Etappe mit scharfer Munition statt, bei der eine taktische Episode mit Operationen aus dem Hinterhalt durchgespielt wurde. Die Leitung der Übung schuf eine komplexe Situation, die einer realen Kampfsituation so nahe wie möglich kam." Die gemeinsame Führungs- und Stabsübung der Truppen des Operativen Kommandos West der Streitkräfte von Weißrussland und der Sechsten Unabhängigen Mechanisierten Gardebrigade hat am Montag begonnen. Wie das Verteidigungsministerium der Republik feststellte, wurden bei der Vorbereitung der Übung die Erfahrungen aus der speziellen Militäroperation Russlands in der Ukraine aktiv genutzt." Quelle: RT DE