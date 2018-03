Merkel telefoniert mit Trump - Handelsstreit bleibt offen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Irgendwelche Erkenntnisse im schwelenden Handelsstreit drangen danach nicht an die Öffentlichkeit. Die Bundeskanzlerin habe sich in dem Gespräch "für einen Dialogprozess zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Handelspolitik unter Berücksichtigung des regelbasierten internationalen Handelssystems" ausgesprochen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Was der Präsident dazu gesagt hat, wurde nicht bekannt.

Die Bundeskanzlerin und der Präsident hätten aber den Wunsch nach "weiterhin enger Zusammenarbeit beider Regierungen" bekräftigt. Angesichts des Nervengasanschlags von Salisbury betonten laut Seibert sowohl die Bundeskanzlerin als auch der US-Präsident ihre Solidarität mit Großbritannien. "Sie begrüßten das koordinierte Vorgehen der europäischen Staaten und NATO-Verbündeten als ein starkes Signal der Einheit gegenüber dem russischen Verhalten", sagte Seibert. Weitere Themen des Gesprächs seien die Situation in Syrien und die Entwicklung in Nordkorea gewesen. Quelle: dts Nachrichtenagentur